Увидеть Малайзию, познакомиться с ней – значит полюбить ее. Это шумное место, где бурлит жизнь, смешиваются разные расы и религии, а малайцы, индийцы, китайцы и другие народы живут в мире и гармонии друг с другом.

Культурное многообразие не только превратило Малайзию в кулинарный рай, но и привнесло в жизнь малайцев сотни красочных фестивалей, которые очень любят местные жители. Народ Малайзии спокоен, сердечен и дружелюбен.

География Малайзии так же разнообразна, как и ее культура. Страна разбита на 13 штатов и 3 федеральные территории. Государство разделено Южно-Китайским морем: 11 штатов и 2 федеральные территории (Куала-Лумпур и Путраджая) располагаются на полуострове, а 2 штата и 1 федеральная территория (Лабуан) находятся в Восточной Малайзии на острове.

Удивительная контрастность Малайзии – одна из главных особенностей государства. Огромные небоскребы смотрят вниз на деревянные домики на сваях, а пятизвездочные гостиницы соседствуют с древними рифами. Горная прохлада сменяется теплыми песчаными пляжами и тропическими мангровыми лесами.

Если вы хотите провести незабываемый отпуск в месте, полном сюрпризов, экзотического очарования и чудес дикой природы – посетите Малайзию прямо сейчас!