Дело не только в магнитах, которые все мы привозим в память о путешествиях, но и в особенностях страны, которые притягивают туристов. В Греции таких «магнитов» по меньшей мере три.
С детства нам знакомы мифы Древней Греции, связанные с подвигами героев и деяниями олимпийских богов. Хотите побывать в пещере, где родился Зевс? Поднимитесь на высоту 1 025 м с экскурсией «Долина Лассити и Пещера Зевса».
Помимо мифических персонажей Грецию прославили вполне реальные драматурги и мыслители. В Афинах Вы побываете в театре Диониса, где ставили трагедии Эсхила, Софокла и Эврипида; на холме Пникс, с которого произносили речи Фемистокл, Перикл и Демосфен; пройдете теми же улочками, которыми ходили философы Сократ, Платон и Аристотель («Афины» (индивидуальная экскурсия)). Паломников и просто неравнодушных путешественников часто привлекает в Грецию «путь Христа на Голгофу». Это дорога от средневекового монастыря в Филеримосе к 17-метровому кресту («Филеримос и город Родос», «Город Родос»).
Изысканная кухня
Пробуя в России греческий салат, многие из нас задумываются: «А каков же он в Греции?» Там его называют «Хориатики» по имени основного ингредиента — сыра феты (по-гречески — хориатики). Этот традиционный продукт готовится из козьего или овечьего молока. Среди остальных составляющих — свежие овощи, оливки и оливковое масло.
Последние заслуживают особого внимания. Вкус оливковых плодов и производимое из них масло в Греции просто восхитительны. Вы можете приобрести настоящие ароматные сувениры во время экскурсии в деревню Анойя. Там же Вы попробуете древнее критское мясное блюдо антикристо, баранину на углях.
Предпочитаете морепродукты? Тогда посетите остров Сими и отведайте настоящий деликатес — морскую губку.
Обязательно стоит наградить себя бокалом греческого вина. Узнать о его особенностях и приобрести напиток можно в эко-парке «Ласинтос».
Белоснежная архитектура
Белые домики и церквушки, расположенные прямо в скалах — это особенность греческой архитектуры. Посетите Санторини и подивитесь тому, как эти сказочные постройки с голубыми крышами и куполами держатся на отвесных скалах.
Остров Халки удивляет гармонией каменных домов скотоводов и современной графической архитектуры. Всему этому придают дополнительные краски бело-красные горы, золотистые песчаные пляжи и бирюзовое Эгейское море.