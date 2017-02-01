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НОВОСТИ

08
02.2017
 
Нижневартовск
ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ

21 февраля 2017 года в 18 часов в администрации города Нижневартовска (улица Таежная, 24, кабинет №312) состоятся публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания части 10В микрорайона города Нижневартовска ... подробнее

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08
02.2017
 
Нижневартовск
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ-2016»

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ...

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации подведены итоги Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности-2016».

В конкурсе принимали участие 320 организаций-победителей региональных этапов из 51 региона по 12 номинациям.

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08
02.2017
 
Нижневартовск
ЖУРНАЛИСТОВ ЮГРЫ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ

ЖУРНАЛИСТОВ ЮГРЫ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ...

Журналисты региональных печатных изданий, информационных агентств, радиокомпаний и телекомпаний могут стать участниками регионального конкурса профессионального мастерства «Предпринимательство в Югре – 2017». Мероприятие реализуется в соответствии с государственной программой «Социально-экономическое развитие, ... подробнее

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Mercedes-Benz M-Class (2008)
1 240 000 руб.
 
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649 000 руб.
 
Toyota Camry (2012)
1 200 000 руб.
 
Volkswagen Jetta (2012)
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Chery Indis (2013)
380 000 руб.
 
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Увидеть Малайзию, познакомиться с ней – значит полюбить ее. Это шумное место, где бурлит жизнь, смешиваются разные расы и религии, а малайцы, индийцы, китайцы и другие народы живут в мире и гармонии друг с другом.

Культурное многообразие не только превратило Малайзию в кулинарный рай, но и привнесло в жизнь малайцев сотни красочных фестивалей, которые очень любят местные жители. Народ Малайзии спокоен, сердечен и дружелюбен.

География Малайзии так же разнообразна, как и ее культура. Страна разбита на 13 штатов и 3 федеральные территории. Государство разделено Южно-Китайским морем: 11 штатов и 2 федеральные территории (Куала-Лумпур и Путраджая) располагаются на полуострове, а 2 штата и 1 федеральная территория (Лабуан) находятся в Восточной Малайзии на острове.

Удивительная контрастность Малайзии – одна из главных особенностей государства. Огромные небоскребы смотрят вниз на деревянные домики на сваях, а пятизвездочные гостиницы соседствуют с древними рифами. Горная прохлада сменяется теплыми песчаными пляжами и тропическими мангровыми лесами.

Если вы хотите провести незабываемый отпуск в месте, полном сюрпризов, экзотического очарования и чудес дикой природы – посетите Малайзию прямо сейчас!

Дело не только в магнитах, которые все мы привозим в память о путешествиях, но и в особенностях страны, которые притягивают туристов. В Греции таких «магнитов» по меньшей мере три.
С детства нам знакомы мифы Древней Греции, связанные с подвигами героев и деяниями олимпийских богов. Хотите побывать в пещере, где родился Зевс? Поднимитесь на высоту 1 025 м с экскурсией «Долина Лассити и Пещера Зевса».


Помимо мифических персонажей Грецию прославили вполне реальные драматурги и мыслители. В Афинах Вы побываете в театре Диониса, где ставили трагедии Эсхила, Софокла и Эврипида; на холме Пникс, с которого произносили речи Фемистокл, Перикл и Демосфен; пройдете теми же улочками, которыми ходили философы Сократ, Платон и Аристотель («Афины» (индивидуальная экскурсия)). Паломников и просто неравнодушных путешественников часто привлекает в Грецию «путь Христа на Голгофу». Это дорога от средневекового монастыря в Филеримосе к 17-метровому кресту («Филеримос и город Родос», «Город Родос»).

Изысканная кухня
Пробуя в России греческий салат, многие из нас задумываются: «А каков же он в Греции?» Там его называют «Хориатики» по имени основного ингредиента — сыра феты (по-гречески — хориатики). Этот традиционный продукт готовится из козьего или овечьего молока. Среди остальных составляющих — свежие овощи, оливки и оливковое масло.
Последние заслуживают особого внимания. Вкус оливковых плодов и производимое из них масло в Греции просто восхитительны. Вы можете приобрести настоящие ароматные сувениры во время экскурсии в деревню Анойя. Там же Вы попробуете древнее критское мясное блюдо антикристо, баранину на углях.
Предпочитаете морепродукты? Тогда посетите остров Сими и отведайте настоящий деликатес — морскую губку.
Обязательно стоит наградить себя бокалом греческого вина. Узнать о его особенностях и приобрести напиток можно в эко-парке «Ласинтос».

Белоснежная архитектура
Белые домики и церквушки, расположенные прямо в скалах — это особенность греческой архитектуры. Посетите Санторини и подивитесь тому, как эти сказочные постройки с голубыми крышами и куполами держатся на отвесных скалах.
Остров Халки удивляет гармонией каменных домов скотоводов и современной графической архитектуры. Всему этому придают дополнительные краски бело-красные горы, золотистые песчаные пляжи и бирюзовое Эгейское море.

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